Ереван, 28 ноября 2020, 11:44 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян направился в Москву с «частным визитом». Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба президента Армении.
Предполагается, что Саркисян встретится с представителями армянской общины в российской столице и обсудит с ними ситуацию в Нагорном Карабахе и Армении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения проиграла 45-дневную войну с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Большая часть территории, которую ранее контролировала Нагорно-Карабахская Республика, отошла Азербайджану. Оставшаяся часть контролируется армянскими силами, прикрываемыми российскими миротворцами.
Военное поражение спровоцировало политический кризис в Армении. Оппозиция требует, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его правительство ушли в отставку.