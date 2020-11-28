Ереван, , 11:44 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян направился в Москву с «частным визитом». Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба президента Армении.

«28 ноября президент Армен Саркисян с частным визитом посетит столицу Российской Федерации — Москву», — сказано в сообщении.

Предполагается, что Саркисян встретится с представителями армянской общины в российской столице и обсудит с ними ситуацию в Нагорном Карабахе и Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения проиграла 45-дневную войну с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Большая часть территории, которую ранее контролировала Нагорно-Карабахская Республика, отошла Азербайджану. Оставшаяся часть контролируется армянскими силами, прикрываемыми российскими миротворцами.

Военное поражение спровоцировало политический кризис в Армении. Оппозиция требует, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его правительство ушли в отставку.