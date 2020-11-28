Минск, , 11:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Белоруссии нужно производить свою вакцину от SARS-CoV-2. Об этом белорусский лидер заявил 27 ноября во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы белорусской столицы, сообщает БелТА.

Вакцина

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Белорусский лидер напомнил, что руководство Российской Федерации предложило белорусской стороне штамм вакцины, чтоб в республике смогли организовать ее производство. Лукашенко также отметил, что принять участие в финансировании производства вакцины хотели и представители российского бизнеса.

«Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко также выразил опасения, что коронавирусная инфекция подобно гриппу «останется навсегда» и от нее придется прививаться как от гриппа.

«Поэтому надо произвести эту вакцину», — добавил он, отметив, что в стране найдут возможность организовать производство вакцины на базе предприятия «Белмедпрепараты».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» в ходе клинических испытаний, проведенных в Белоруссии, показала эффективность порядка 95%.