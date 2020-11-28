Киев, , 10:09 — REGNUM Половина граждан Украины разговаривает на русском языке, а русский язык — это часть истории Украины. Об этом написала украинская исполнительница Кира Мазур на своей странице в социальной сети Facebook.

Мазур написала свой пост на украинском языке, пояснив, что она — «патриотка Украины», считающая Крым и республики Донбасса украинскими территориями и подтвердила статус украинского языка как государственного.

Но вместе с тем Мазур отметила, что Украина является многонациональным государством, где «гнобят все и всех». Поэтому по словам певицы, страна «трещит по швам», чего, как она отметила и «желает враг».

«Я считаю, что к украинскому языку нужно приучать и мотивировать людей, а не заставлять! Тупо бросаясь на них с агрессией и обвинениями — не получится ничего хорошего. Русский язык — часть нашей истории, хотите вы того или нет. Это не хорошо и не плохо — это просто факт! Пол Украины говорит на русском. Так что же мы с этой половиной сделаем?! Сами отправим их в Россию ???», — задалась вопросом музыкант.

Подводя итоги сказанному, Мазур подчеркнула, что понятие «патриотизм» в нынешней Украине «ужасно изуродовано» и сейчас «отдает чем-то мерзким». Исполнительница написала, что будет собой, а также, что она как писала, так и будет и дальше писать музыку и посты, а также говорить на тех языках, на которых она может и хочет это делать.