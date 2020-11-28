28 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Отказ Баку признать армянское христианское наследие в регионе – не в его интересах. Азербайджану надо смотреть в будущее. Попытки поднять на щит древних кавказских албанцев никого не убедят за пределами республики и создают ее образ на «освобожденных территориях» как «захватчика», который хочет переписать историю, что нисколько не служит делу азербайджано-армянского примирения, в котором так нуждаются сегодня два народа.

Станислав Стремидловский, , 09:57 — REGNUM



Фрески монастыря Дадиванк wikipedia.org

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью французскому изданию Le Point заявил, что «все религиозные исторические памятники на освобожденной территории получат защиту государства». Он указал, что «Азербайджан — многонациональная страна, которая издавна следует традициям терпимости и уважения к разным культурам и религиям». И добавил, что «Азербайджан защищает христианское наследие не только на своей территории, но и за границей. Так, Фонд Гейдара Алиева участвовал в финансировании реставрации семи церквей X—XII веков во французском департаменте Орн».

Под «освобожденной территорией» подразумеваются районы Нагорного Карабаха, которые после войны передаются Баку. На них находятся христианские памятники, а также действующие храмы и монастыри Армянской апостольской церкви, в том числе древнейший Дадиванк, основанный в IX веке и хранящий мощи ученика апостола Фаддея, священномученика Дади, который был замучен в здешних местах язычниками в I веке. О судьбе святынь неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Спустя несколько дней после заключения 9 ноября трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху между Баку, Ереваном и Москвой в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он «обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь». Алиев в ответ заявил, что «христианские храмы на азербайджанских территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, также будут должным образом охраняться государством. Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим храмам».

В контексте Нагорного Карабаха в последнее время Баку постоянно подчеркивает свою приверженность поддержанию религиозной терпимости в Азербайджане и вспоминает, как оказывает помощь в реставрации христианских памятников в Ватикане и других европейских странах. Тут к нему нет вопросов, проблемы начинаются тогда, когда идет оценка роли Баку в карабахской войне, его кооперации с Турцией и прогнозируются дальнейшие действия азербайджанского руководства на «освобожденных территориях». Следует сказать, что полуторамесячный военный конфликт существенно подкосил репутацию Баку в глазах христианского Запада. Черную тень на Азербайджан отбросила Анкара. Военный аналитик Американского института предпринимательства Майкл Рубин, комментируя участие Турции в карабахской войне, объяснял это ее «враждебностью по отношению к армянам как народу и христианству как религии», что косвенно ретранслируется на Баку. Во время боевых действий нью-Йоркский кардинал Тимоти Долан призывал создать «щит веры» для защиты армянских христиан, втянутых в конфликт между Азербайджаном и Арменией, его позицию разделили глава греческий православный архиепископ Елпидофор и коптский православный епископ Давид. Избавиться от такого негативного фона будет непросто и это займет не один год.

Кардинал Тимоти Долан (сс) Tom Hannigan

Информационная политика Баку на данном направлении оставляет желать лучшего. Разъяснения официальных лиц и организация публичных заявлений глав религиозных организаций Азербайджана не выглядит убедительными. Потому что одновременно с этим вбрасываются пропагандистские месседжи азербайджанских ученых сомнительного свойства. Портал Trend цитирует директора Института истории Национальной академии наук Азербайджана академика Ягуба Махмудова, который сообщает аудитории: «Президент Франции Макрон беззастенчиво заявляет о наличии в Карабахе якобы армянского культурного и религиозного наследия. Кажись, некоторые западные круги открыто защищают армянских вандалов. Как ни странно, но группа российских деятелей культуры, таких армянских прихвостней, как Гребенщиков и Спиваков, также обратились к ЮНЕСКО с просьбой защитить христианские памятники в Карабахе». Махмудов отстаивает принятую ныне в Баку концепцию о том, что «христианские памятники в Карабахе являются древним азербайджано-албанским наследием». Но она не пользуется популярностью вне Азербайджана. Так, иранский портал Vaghayerooz.com напоминает, что эта теория принадлежит спорному советскому азербайджанскому историку Зии Буниятову, однако «большинство церквей в Нагорном Карабахе построены в армянском стиле и содержат надписи на армянском языке».

Монастырь Дадиванк в Нагорном Карабахе D'Arahchjan

Отказ Баку признать армянское христианское наследие в регионе — не в его интересах. Азербайджану надо смотреть в будущее. Попытки поднять на щит древних кавказских албанцев никого не убедят за пределами республики и создают Баку образ на «освобожденных территориях» как «захватчика», который хочет переписать историю, что нисколько не служит делу азербайджано-армянского примирения, в котором так нуждаются сегодня два народа. Этот процесс необходимо подтолкнуть. Посредником в религиозном измерении здесь могла бы стать Русская православная церковь и ее предстоятель — патриарх Московской и всея Руси Кирилл, который уже организовывал в Москве встречи между председателем Управления мусульман Кавказа шейхом Аллахшукюрком Пашазаде и главой Армянской апостольской церкви католикосом Гарегином II (в последний раз в сентябре 2017 года). Очевидно, что сейчас к ним должен присоединиться и предводитель Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян. При содействии России армянской и азербайджанской сторонам будет легче найти компромисс по вопросу христианских святынь Нагорного Карабаха. Помимо того, с учетом размещения в регионе российских миротворец встает проблема их религиозного окормления. Во времена Российской империи в Степанакерте и Шуши были православные храмы. Возможно, наступает пора возродить и эти церкви.