Анкара, , 09:19 — REGNUM Власти Турции намерены переосмыслить свои отношения с Соединенными Штатами Америки из-за существующих разногласий с Российской Федерацией. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в последние годы отношения Анкары и Вашингтона разладились. началось все с попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. Затем западные страны отказали Анкаре в поставках современных систем противовоздушной обороны. Это привело к тому, что Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Далее Вашингтон пообещал санкции против Турции и отказал этой стране в участии в программе истребителей пятого поколения F-35.

Однако, вероятная победа Джозефа Байдена на выборах президента США может изменить ситуацию. Турция столкнулась с угрозами новых санкций со стороны Евросоюза. Также у Анкары нарастают противоречия с Москвой по поводу ситуации в Ливии и Сирии, а теперь и в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже заявил, что его страна рассчитывает на «новую страницу» в отношениях с Соединенными Штатами после того, как Джозеф Байден вступит в должность президента США.