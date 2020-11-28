Владивосток, , 09:19 — REGNUM На заседании Военного совета Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, которое состоялось во Владивостоке 28 ноября, были подведены итоги деятельности сил оперативно-стратегического объединения в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

«Моряки ТОФ приняли участие в международном учении с Военно-морскими силами Индии «Индра Нэви-2020», провели более десяти походов в дальней океанской зоне и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Надводные боевые корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота, корабли и суда находились в море суммарно 16 800 суток», — отметил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, открывая заседание.

На Военном совете заместители командующего и начальники управлений проанализировали итоги работы органов военного управления «по поддержанию заданного уровня готовности к решению задач», а также другие результаты работы структур и подразделений ТОФ в 2020 году.

В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, за высокие показатели в службе военнослужащим и служащим ТОФ были вручены государственные награды.

В финальной части заседания командующий ТОФ рассказал о ходе пополнения флота новыми кораблями и судами, поступлении современной боевой техники, и поставил перед подчинёнными задачи на новый учебный год.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший корвет ТОФ «Герой России Алдар Цыденжапов» 25 ноября осуществил испытательный пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели.

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