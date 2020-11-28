Тегеран, , 08:55 — REGNUM Советник высшего руководителя (рахбара) Исламской Республики Иран Хосейн Дехган заявил, что Тегеран обязательно даст ответ на убийство физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций минобороны страны Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает агентство Mehr.

Мохсена Фахризаде Tasnim News Agency

«Мы обрушимся молнией на убийц мученика», — заявил советник Дехган.

Напомним, что на автодороге недалеко от Тегерана было совершено вооруженное нападение на Фахризаде и его охранников. В столкновения Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице.

Считает, что Фахризаде был ведущим иранским физиком-ядерщиком и возглавлял ядерную программу Исламской Республики.

Министр иностранных дел Ирана Моохаммад Джавад Зариф уже заявил, что за убийством Фахризаде стоит Израиль. Он призвал все страны мира осудить убийство физика-ядерщика, как акт «государственного терроризма».

Власти Израиля никак не отреагировали на обвинение.