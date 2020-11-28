Буэнос-Айрес, , 08:24 — REGNUM Аргентинская оппозиция обвинила президента Альберто Фернандеса в том, что организовав масштабную церемонию прощания с футболистом Диего Марадоной, противоречащую эпидемиологическим ограничениям в связи с коронавирусом, он нарушил конституцию. Об этом 27 ноября сообщает газета La Nacion.

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«Глава государства нарушил один из основополагающих принципов, установленных нашей конституцией — принцип равенства», — приводит газета выдержки из иска, который поданного в федеральный суд членами либеральной коалиции «Объединённые республиканцы» Ямилем Санторо и Антонио Фратамико.

Они обвинили Фернандеса в том, что он «применил двойные стандарты в отношении организации похорон» и «позволил собраться миллионам людей», чем спровоцировал нарушение санитарных правил социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обвинил фанатские группировки в беспорядках и столкновениях, вспыхнувших в аргентинской столице во время церемонии прощания с бывшим игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной.

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