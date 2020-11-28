Минск, 28 ноября 2020, 07:36 — REGNUM Об имеющемся приглашении на встречу с новоизбранным президентом США Джо Байденом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Белсат», опубликованном 27 ноября.
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Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти в Белоруссии представителей оппозиции все заключенные при нынешнем белорусском лидере договоры с Российской Федерацией будут пересмотрены.