Минск, , 07:13 — REGNUM Новый центр «информационно-психологических операций», который работает для пропаганды против Белоруссии, находится рядом с Киевом. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, передает телеканал ОНТ.

Он напомнил, что это уже не первый объект подобного рода. По словам главы республики, такие же центры действуют в Польше и Литве.

Александр Лукашенко «В Украине, в районе Киева создали еще один центр. Один под Варшавой. Легальный, где Тихановская прозябает, в Литве. И третий создали под Киевом — информационно-психологических операций против Белоруссии».

Президент отметил, что в них работают специалисты из США, главным инструментом которых является мессенджер Telegram.

«Модно сейчас. Telegram-каналы — это основной приводной ремень. Эти центры в основном комплектуются американскими специалистами, неплохими», — сказал Лукашенко», добавил белорусский глава.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Александр Лукашенко заявил, что спецслужбам Белоруссии удалось перехватить беседу активистки Светланы Тихановской с другими представителями белорусской оппозиции.

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