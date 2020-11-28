Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Поставки российскими и китайскими компаниями технологий и материалов для ракетной программы Ирана привели к введению против них санкций со стороны властей США. Об этом говорится в заявлении главы американского госдепа Майк Помпео, сообщает его пресс-служба.

Госсекретарь отмечает, что Вашингтон ввел ограничения против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade из Китая, а также против группы «Низко» и ОАО «Элекон» из России. Помпео связал этот шаг с «пагубной» деятельностью Тегерана.

В документе сказано, что веденные санкции будут действовать два года. Они состоят в ограничениях на госзакупки США, запрете на экспорт на территории страны и госпомощь от Вашингтона. Помпео добавил, что американские власти продолжат создавать помехи ракетной программе Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября специальный посланник США по Ирану Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом планирует наказать санкциями четыре компании из РФ и КНР, которые помогали Тегерану в развитии его ракетной программы.

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