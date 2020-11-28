Сараево, , 05:54 — REGNUM Заместитель председателя совета министров и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 27 ноября встретилась с министром иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и обсудила отношения между двумя дружественными странами и углубление сотрудничества в различных областях, представляющих интерес для обеих стран.

Туркович в столице Нигера принимает участие в двухдневном заседании совета министров иностранных дел Исламской организации сотрудничества.

«Чавушоглу и Туркович также обсудили текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине и регионе, и боснийский министр поблагодарила Турцию за поддержку, которую оказывает наше государство», — заявили в управлении по связям с общественностью МИД.