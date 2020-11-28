Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео назвал пародией на правосудие решение суда Каракаса, который накануне приговорил к значительным тюремным срокам по обвинению в коррупции шестерых экс-руководителей компании Citgo, которая является подразделением государственной нефтегазовой компании PDVSA на территории США. Об этом говорится в заявлении Помпео, 27 ноября распространённом пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

«Соединённые Штаты решительно осуждают неправомерное вынесение обвинительного приговора шести Citgo в ходе судебного разбирательства, которое следует описать как «суд кенгуру», — заявил Помпео.

По его словам, бывшие руководители компании Citgo «по ложным обвинениям неправомерно находились под стражей более трёх лет», и большую часть этого срока условия их содержания были «ужасающими».

Напомним, что осужденные руководители Citgo в ноябре 2017 были задержаны в Венесуэле по подозрению в коррупции. Это подразделение владеет в США тремя нефтеперерабатывающими заводами — в штатах Техас, Иллинойс и Луизиана, а также сетью заправок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле суд Каракаса 26 ноября приговорил к длительным тюремным срокам по обвинению в коррупции шестерых бывших руководителей компании Citgo, которая является подразделением венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

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