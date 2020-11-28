Будапешт, , 05:02 — REGNUM Сильное лобби, направленное на борьбу с вакцинами, произведенными за пределами ЕС, действует в Евросоюзе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу «Россия-24».

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По его словам, в Венгрии уже привыкли к такому положению дел.

«Есть сильное лобби против вакцин, которые приходят извне Европейского Союза. Но такова жизнь, мы уже к этому привыкли», — отметил министр.

Вместе с тем Сийярто подчеркнул, что власти республики будут сопротивляться и действовать в интересах граждан Венгрии в случае, если на венгерское правительство будут оказывать давление с целью отказаться от российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V». Он напомнил, что руководство страны доказывало это неоднократно.

«Мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место, — сказал Сийярто.

Глава МИД также добавил, что при подтверждении безопасности и эффективности любой вакцины против SARS-CoV-2 она будет выбрана и одобрена для использования в Венгрии.

«Наш подход очень прост: если вакцина окажется безопасной, мы разрешим ее использование, и вакцинация в Венгрии будет добровольной и бесплатной», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что вопрос приобретения Венгрией вакцины от коронавируса в России и Китае должен быть рассматриваться с точки зрения здравоохранения, а не политики.

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