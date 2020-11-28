Тегеран, , 04:47 — REGNUM Организация Объединённых Наций должна осудить убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, говорится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, адресованного председателю Совбеза организации и генсеку Антониу Гутеррешу.

«Трусливое убийство мученика Фахризаде — с серьезными признаками, указывающими на ответственность Израиля, — это еще одна отчаянная попытка посеять хаос в нашем регионе, а также подорвать научно-техническое развитие Ирана», — отметил иранский дипломат.

Маджид Тахт-Раванчи ещё раз подчеркнул, что преднамеренное убийство учёного в Иране расценивают как теракт и выразил надежду на то, что в ООН «примут необходимые меры против его исполнителей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ООН призвали к сдержанности в связи с убийством Мохсена Фахризаде.

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