Подгорица, , 04:31 — REGNUM Председатель парламента Черногории Алекса Бечич в видео-обращении 27 ноября заявил, что значительные инвестиции в образование, науку и исследования остаются обязательными, потому что, по его словам, только при инвестировании в нематериальные ценности можно ожидать создания процветающего сообщества. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

27 ноября Бечич провёл церемонию открытия фестиваля «Европейская ночь исследователей» в рамках мероприятия под лозунгом «Представьте себе будущее», который проходил в здании общественного учреждения «Музеи и галереи» Подгорицы.

Бечич отметил в видео-обращении, что посредством проведения этого фестиваля на конкретном примере обосновывается стремления Черногории к членству в Европейском союзе.

«Потому что только в таких условиях и при высоких инвестициях в нематериальные ценности мы можем сформировать процветающее сообщество в Черногории», — отметил Бечич.

Данный проект реализуется одновременно в 30 европейских странах при поддержке Европейской комиссии через программу «Horizon» 2020.