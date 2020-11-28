Буэнос-Айрес, , 04:31 — REGNUM В Аргентине режим обязательной социальной изоляции, введённый из-за пандемии нового коронавируса, решили продлить только в двух городах, в остальных правительство вводит более мягкий режим социального дистанцирования. Об этом президент страны Альберто Фернандес объявил 27 ноября в ходе пресс-конференции.

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«Режим обязательной превентивной социальной изоляции сохраняется только в двух городах — в Барилоче в провинции Рио-Негро и Пуэрто-Десеадо в провинции Санта-Крус. В остальных городах Аргентины действует режим социального дистанцирования», — сказал Фернандес, отметив, что эти правила вводятся на срок до 20 декабря.

Напомним, в Аргентине режим обязательной изоляции был введён 20 марта. В Буэнос-Айресе его отменили 9 ноября. В настоящее время общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике составляет 1 407 277.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентине за прошедшие сутки выявили 7164 заражённых коронавирусом нового типа.

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