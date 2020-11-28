Скопье, 28 ноября 2020, 05:14 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в интервью для Deutsche Welle заявил, что «заявления болгарского парламента и меморандум в ЕС вышли за рамки соглашения (соглашения о дружбе и сотрудничестве, подписанного в 2017 году — ИА REGNUM). Здесь у нас нет пространства для маневра, поскольку требования затрагивают такие вопросы, по которым мы переговоры не ведем».
По словам Пендаровски, шансы найти решение минимальны, однако они существуют.
Напомним, в настоящее время Болгария оказывает давление на Скопье с целью заставить признать македонский язык и культуру «имеющими болгарское происхождение» и убрать упоминания о болгарской оккупации времён Второй мировой войны с памятных табличек. 17 ноября Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.
Читайте ранее в этом сюжете: Лидер оппозиции Македонии призывает к протестам в защиту идентичности