Скопье, , 05:14 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в интервью для Deutsche Welle заявил, что «заявления болгарского парламента и меморандум в ЕС вышли за рамки соглашения (соглашения о дружбе и сотрудничестве, подписанного в 2017 году — ИА REGNUM). Здесь у нас нет пространства для маневра, поскольку требования затрагивают такие вопросы, по которым мы переговоры не ведем».

По словам Пендаровски, шансы найти решение минимальны, однако они существуют.

Стево Пендаровски Я выступил с заявлением, которое содержало общие рамки для возможного компромиссного решения в связи с актуальным на тот момент вопросом о Гоце Делчеве. Реакция македонской общественности соответствовала моим ожиданиям, однако я удивился реакции болгарской стороны. А именно, стремление к компромиссу, при котором обе стороны делают усилия, чтобы отринуть некоторые коммунистические исторические акциомы, имеющие лишь одно измерение, не было распознано. Вместо того, в Софии пришли к убеждению, что настало время, чтобы македонская сторона полностью согласилась с их историческим нарративом.

Напомним, в настоящее время Болгария оказывает давление на Скопье с целью заставить признать македонский язык и культуру «имеющими болгарское происхождение» и убрать упоминания о болгарской оккупации времён Второй мировой войны с памятных табличек. 17 ноября Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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