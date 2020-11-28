Приштина, , 05:12 — REGNUM Глава косовской партии «Движение за самоопределение» и лидер оппозиции Альбин Курти 26 ноября почтил память погибших в разрушительном землетрясении, произошедшем в Албании 26 ноября 2019 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что «потрясения земли чувствовались во всех городах Косово. Но еще сильнее было потрясение от боли семей, потерявших своих любимых, с которыми разделило горе все Косово и весь албанский народ. Боль объединила нас».

В ночь с 25 на 26 ноября 2019 года в Албании произошло землетрясение магнитудой 6.4 балла по шкале Рихтера, мощнейшее за последние 40 лет. Погиб 51 человек, ещё свыше 3000 получили ранения. Сильнее всего от подземных толчков пострадали города Тирана и Дуррес.

Сразу же после землетрясения на помощь Албании отправились части Сил безопасности Косово. Сотни граждан страны, потерявшие свои жилища из-за землетрясений, нашли в Косово кров и пристанище.

Из-за трагедии отделение партии Курти в Тиране не смогло провести парад в поддержку объединения Албании и Косово, приуроченное к дню флага — 28 ноября.

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