Скопье, , 05:28 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 27 ноября принял участие в 42-м заседании Совета министром организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭР). Участницами этой организации являются 13 государств, среди них Турция, Россия, Сербия и Албания.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это первый раз, когда представитель Македонии принимает участие в форуме ОЧЭР — страна стала полноправным членом организации всего несколько дней назад.

В речи, обращенной к другим участникам форума, Османи подчеркнул, что общей целью всех стран-участниц ОЧЭР является экономическое процветание посредством продвижения взаимных связей, что особенно важно в условиях пандемии и вызванных ей социально-экономических последствий.

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