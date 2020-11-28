Нью-Йорк, США, , 03:59 — REGNUM Организация Объединённых Наций (ООН) призывает к сдержанности в связи с убийством руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде. Об этом говорится в распространённом 27 ноября заявлении заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

«Призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости в регионе», — приводят в организации слова дипломата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Фахризаде был застрелен неизвестными в иранском городе Абсард. В министерстве обороны исламской республики назвали нападение терактом, а глава МИД Ирана заявил, что к нападению может быть причастен Израиль.

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