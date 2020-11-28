Подгорица, , 03:51 — REGNUM На встрече с послом Республики Северная Македония Михаилом Трпкоским 27 ноября председатель парламента Черногории Алекса Бечич заявил, что Черногория продолжит оказывать поддержку Северной Македонии в процессе вступления в Европейский союз. По его словам, все политические субъекты нового состава правительства Черногории должны продемонстрировать приверженность европейским ценностям. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Бечич с послом Трпкоским обсудил региональное сотрудничество и европейскую перспективу двух соседних и дружественных стран. По этому случаю председатель парламента Черногории заявил, что Подгорица продолжит оказывать поддержку Северной Македонии в процессе вступления в Европейский союз.

Посол Трпкоски выразил удовлетворение тем фактом, что у двух стран нет открытых проблем, и подчеркнул, что их тесное двустороннее сотрудничество представляет собой пример добрососедских отношений.

Напомним, вступление Северной Македонии в Европейский союз и НАТО является приоритетом правительства Северной Македонии. 26 июня 2018 года Совет Европейского союза принял решение об открытии переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС в июне 2019 года, если демократические реформы будут продолжены.