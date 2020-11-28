Приштина, , 05:00 — REGNUM Бывший премьер-министр и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 27 ноября прокомментировал продление мандата Специального трибунала по Косово, назвав его несправедливым. Напомним, трибунал был создан в 2015 году и имел пятилетний мандат, который был продлен 27 ноября этого года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай также высказался против продолжения расследования в отношении бывших лидеров Армии освобождения Косово (алб. УЧК — ИА REGNUM), подчеркнув, что борьба УЧК была оборонительной и справедливой, а ее лидеры невиновны, свидетельством чему являются учиненные сербскими силами зверства против мирного албанского населения.

Политик поздравил соплеменников, в том числе находящихся на скамье подсудимых в Гааге, с днем флага и днем независимости Албании, и призвал правительство и оппозицию к единству для защиты граждан Косово.

Напомним, Харадинай в ближайшее намерен занять пост президента, освободившийся после подтверждения обвинения Специального трибунала по Косово против Хашима Тачи.

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