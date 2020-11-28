Минск, , 03:26 — REGNUM Спецслужбы Белоруссии перехватили разговор покинувшей страну активистки Светланы Тихановской и представителей оппозиции, заявил 27 ноября белорусский президент Александр Лукашенко. Видео его выступления разместили в Telegram-канале «Пул первого».

«Недавно мы перехватили конференцию вот этих «лохушек» — Тихановской, всех этих беглых — они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю», — сказал Лукашенко.

По мнению главы Белоруссии, Запад продолжает поддерживать Тихановскую из-за отсутствия других альтернатив. «А кого больше?» — задал риторический вопрос Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что финансовая помощь Запада, предназначенная для поддержки белорусского гражданского общества, разворовывается.

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