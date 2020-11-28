Североморск, Мурманская область, , 03:09 — REGNUM Корабли Северного флота (СФ) ВМФ России — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов» — вернулись в Североморск после выполнения поставленных задач в Баренцевом море. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Корабли, действовавшие в Баренцевом море более недели в сложных штормовых условиях, на финальном этапе похода обеспечили охрану района проведения испытаний новейшей противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В главной базе Северного флота экипажи уже начали подготовку к зимнему периоду обучения, в рамках которого фрегат «Адмирал Касатонов» отправится в свой первый дальний поход.

«Планируется, что фрегат возглавит отряд боевых кораблей и судов обеспечения», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» произвёл стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон» из Белого моря.

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