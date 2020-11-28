Анкара, , 02:44 — REGNUM Разногласия с Россией заставляют Турцию изменить свою внешнюю политику и улучшить отношения с США, пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Такие планы турецкого руководства являются следствием разных позиций Москвы и Анкары в отношении ситуации в Сирии, Ливии, а также в Нагорном Карабахе. Источники СМИ отмечают, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его окружение надеются на изменения Вашингтоном своей политической линии в случае избрания президентом США демократа Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября американский сенатор Ван Холлен заявил, что, если Джо Байден станет президентом США, то Турцию ждет более жесткое политическое давление, чем в период правления действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

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