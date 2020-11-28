Вашингтон, , 02:24 — REGNUM В Сомали с необъявленным визитом прибыл исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

Глава Пентагона провел встречу с военнослужащими, дислоцированными в этой африканской стране, и поздравил их с Днем благодарения. Перед прибытием в Сомали Миллер посетил Джибути.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября агентство Bloomberg распространило информацию о том, что президент США Дональд Трамп планирует вывести из Сомали американский воинский контингент, который насчитывает около 600 военнослужащих.

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