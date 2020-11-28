Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден в качестве одного из основных претендентов в кандидаты на пост главы Пентагона рассматривает генерала в отставке Ллойда Остина. Об этом со ссылкой на источники 27 ноября сообщает портал Axios

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Остин, с 2013 по 2016 годы руководивший Центральным командованием вооружённых сил США (СЕНТКОМ) может оказаться первым чернокожим, возглавившим американское оборонное ведомство.

В числе других претендентов на пост министра обороны также называют экс-министра внутренней безопасности в администрации бывшего президента США Барака Обамы Джея Джонсона, участницу войны в Ираке сенатора Тэмми Дакуорт (от штата Иллинойс) и экс-заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.

Напомним, что к настоящему время Байден уже объявил имена нескольких кандидатов на ключевые посты в своей администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США Джо Байден планирует предложить на пост госсекретаря кандидатуру Тони Блинкена.

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