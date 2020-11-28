Тегеран, , 08:52 — REGNUM 27 ноября военный советник Верховного лидера Исламской революции заявил, что Иран заставит террористов, стоящих за убийством ученого-ядерщика, пожалеть о содеянном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бригадный генерал Хосейн Дехган отреагировал на мученическую смерть известного иранского физика Мохсена Фахризаде-Махабади, который был убит террористами. Он отметил:

«Израильские власти прилагают различные усилия, чтобы разжечь тотальную войну, оказывая давление на Иран».

«Мы обрушимся на всех лиц, причастных к убийству ни в чем невинного человека, и заставим их пожалеть о том, что они сделали», — подчеркнул бригадный генерал Дехган.

По данным Управления по связям с общественностью министерства обороны Ирана, Фахризаде-Махабади был атакован во время вооруженного столкновения между его телохранителями и неизвестными нападавшими в городе Абсард (провинция Тегеран).