Тегеран, , 08:53 — REGNUM 27 ноября посол Исламской Республики Иран в Исламабаде, приветствуя инициативу премьер-министра Пакистана Имрана Хана по посредничеству в регионе, выразил готовность своей страны к принятию совместных усилий по устранению разногласий между региональными государствами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В эксклюзивном интервью пакистанскому телеканалу 24 News Сейед Мохаммад Али Хоссейни заявил, что Иран приветствует и поддерживает инициативу премьер-министра Пакистана по посредничеству между Тегераном и Эр-Риядом. «Однако Исламабад не получил должного ответа от Саудовской Аравии», — отметил иранский посол.

Он подчеркнул, что Иран ищет соответствующие решения для устранения существующих недопониманий, и именно поэтому президент Ирана предложил мирный план по нормализации отношений.

Хоссейни отметил, что Иран и Пакистан имеют протяженную общую границу, при этом отношения обеих стран успешно развиваются на основе исторической, цивилизационной, культурной и географической общности.