Тегеран, , 09:25 — REGNUM 27 ноября министерство обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана в послании по случаю Дня военно-морского флота страны заявило, что военно-морская мощь Исламской Республики является «якорем стабильности и безопасности в регионе». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Отмечая День военно-морского флота Ирана, министерство обороны отметило значимую роль ВМФ страны для поддержания стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и подчеркнуло необходимость использования всех имеющихся возможностей для дальнейшего оснащения этих сил.

Согласно заявлению, покойный основатель Исламской революции Имам Хомейни отмечал, что военно-морской флот является символом чести и достоинства как для вооруженных сил, так и для страны в целом.

«Теперь, когда прошло более 40 лет с момента начала революции, репутация вооруженных сил Исламской Республики Иран, в частности военно-морских сил, все также остаётся незапятнанной», — отмечается в заявлении.

Несомненно, что военно-морской флот армии, созданный по указанию лидера Исламской революции, будет всеми силами оберегать и защищать страну от вражеских вызовов и угроз.