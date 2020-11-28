Тегеран, , 09:35 — REGNUM 27 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи подробно рассказал об обмене тремя иранскими заключенными за рубежом на гражданку Австралии, находящуюся в заключении в иранской тюрьме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Арагчи отметил, что трое иранских граждан были обменены на австралийку, находящуюся под стражей в Иране. Он сказал, что обмен заключёнными произошел в результате более чем годичной интенсивной дипломатической работы между Ираном, Таиландом и Австралией.

«Этот обмен заключёнными уникален в своем роде, поскольку в нем участвуют три разные страны», — подчеркнул чиновник. Он отметил, что уникальность данного обмена проявляется также в том, что три иранца были обменены только на одного иностранного заключенного.

«Обмен состоялся в тегеранском аэропорту. Трое иранцев сначала прибыли в иранскую столицу, а затем австралийскому заключенному разрешили вернуться на родину», — сказал Арагчи. Он отметил, что обмен был произведен частным австралийским самолетом.