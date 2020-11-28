Тегеран, , 09:17 — REGNUM 27 ноября посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что санкции и другие односторонние действия США против других стран, включая Иран, являются преступлением против человечности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тахт Раванчи, выступивший на заседании Совета Безопасности ООН, призвал международное сообщество принять незамедлительные меры для решения этой проблемы. Он отметил, что односторонние меры США, в том числе санкции, ограничивают доступ государств к финансовым системам и валютным резервам, а также продовольствию и медикаментам, необходимым в условиях пандемии COVID-19.

«Хотя некоторые западные страны утверждают, что лекарства, продовольствие и другие гуманитарные поставки освобождены от этих санкций, текущая ситуация продолжает наносить ущерб невинным людям и уязвимым слоям общества», — сказал Тахт Раванчи.

По его словам, введение санкций представляет огромную угрозу для всего мира, поскольку борьба с пандемией COVID-19 требует коллективных мер обеспечения безопасности.

Отметив, что Иран столкнулся с максимально жестокими санкциями, Тахт Раванчи подчеркнул, что эти санкции серьезно препятствуют усилиям Ирана по надлежащему реагированию на пандемию.