Бейрут, , 23:46 — REGNUM Высокопоставленный представитель «Хезболлы» шейх Наим Касем заявил Al Manar TV 27 ноября, что Иран ответит на убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Иран считает причастными к убийству Фахризаде спецслужбы США и Израиля. Ранее высокопоставленные военные Ирана уже заявили, что будут мстить за ученого.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Фахризаде был атакован в провинции Тегеран. Его автомобиль пытались взорвать, а после этого расстреляли из автоматического оружия.

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