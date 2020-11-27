Аддис-Абеба, , 23:38 — REGNUM Армия Эфиопии сообщила о захвате города Викро в 50 километрах к северу от столицы региона Тыграй, 27 ноября сообщает агентство Reuters.

Согласно официальному сообщению, военными были заняты «стратегические позиции» для штурма Мэкэле, объявление о начале которого было сделано двумя днями ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Аддис-Абебе прошли переговоры медиаторов Африканского союза и эфиопского премьер-министра по ситуации в Тыграе.

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