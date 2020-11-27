Подгорица, , 23:46 — REGNUM Будущий премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 27 ноября представил окончательные предложения по составу будущего черногорского правительства. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Он озвучил имена следующих кандидатов на пост министров в правительстве Черногории: Оливер Инжак — министр обороны, Сергей Секулович — министр внутренних дел, Джордже Радулович — министр иностранных дел.

«Правительство, которое даже не начинало ещё функционировать, но уже подверглосьцелому шквалу критики. Людей больше беспокоили имена кандидатов, а не видение будущего Черногории», — отметил Кривокапич.

Он призвал черногорцев помочь совместно разработать наилучшее решение для страны по вопросу формирования правительства, потому что, по его словам, это важно для всех граждан Черногории.

Напомним, 150 культурных и общественных деятелей Черногории 26 ноября подписали петицию в связи с объявлением нового состава правительства Черногории.