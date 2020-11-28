Москва, , 09:49 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы, вызвало шквал негодования у пользователей сети. Граждане оставили свои комментарии 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Да он, наверное, в пятёрочку никогда не заходил. Оттуда тележками вывозят хлеб с красной ценой мигранты, проживающие в России не в малом количестве, да и у коренного населения доходы упали, многие потеряли работу. В стране кризис», — считает Руслан Ф.

Многие комментаторы принялись иронизировать над словами Пескова. По их видению, пресс-секретарь не прав во мнении на счёт сложившейся ситуации с ценами на продукты в России.

«Всё правильно сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Стали больше покупать хлеба, значит, стало больше денег на хлеб — стало больше денег на хлеб, значит, доходы россиян выросли. Логично», — написал Откорней Д.

Некоторые граждане заявили, что скупка хлеба жителями России говорит в первую очередь именно о падении доходов. Люди уверены, что эти два фактора однозначно связаны.

«Институт Политэкономии. Первый курс. Тема: «Эластичный и не эластичный спрос». При падении реальных доходов населения увеличивается спрос населения на хлеб, картофель и т.п.», — отметила Ирина И.

Часть пользователей вспомнила страницы истории и привела в пример Марию Антуаннету, а также её знаменитую фразу. Люди считают, что верховная власть слишком находится слишком далеко от народа, чтобы объективно оценить сложившуюся ситуацию.

«Ах, как тут не вспомнить Марию Антуаннету, которая сказала, что если у людей нет хлеба, то пусть едят пирожные. Страшно далеки они от народа», — написала пользователь Рина.

Напомним, 26 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что сокращение доходов у части россиян на фоне пандемии очевидно, но правомерность увязывания этого с ростом продаж хлеба вызывает вопросы.