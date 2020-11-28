Хельсинки, , 04:47 — REGNUM В пятницу, 27 ноября, стало известно, что в Финляндии началось распространение учебных текстов для преподавания албанского языка и культуры представителям диаспоры. Тексты были изданы издательским центром для диаспоры в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, распространением текстов занимается национальный совет по образованию (фин. Opetushallitus — OPH — ИА REGNUM) при министерстве образования и культуры Финляндии благодаря работе почетного консула Косово в Финляндии Лили Верды.

В распоряжение преподавателей переданы несколько сотен учебников, содержащих качественные тексты на албанском языке. Также им предоставлен доступ к онлайн ресурсам и платформе по обучению албанскому языку «Schoolme».

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