Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Апелляционный суд третьего округа США, отвечающий за штат Пенсильвания, поддержал решение местного суда об отклонении иска предвыборного штаба президента Дональда Трампа по поводу организации выборов и подсчета голосов в этом штате.

Об этом сообщается в постановлении, опубликованном 27 ноября.

«Утверждения штаба не обоснованы», — указано в тексте постановления апелляционного суда.

«Обвинения нуждаются в конкретных заявлениях, а затем в доказательствах. В нашем случае не имеется ни того, ни другого», — подчеркнули в суде.

Таким образом, суд решил еще раз утвердить результаты голосования на президентских выборах в штате Пенсильвания, где в ноябре было объявлено о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп назвал чиновников в штатах Джорджия и Пенсильвания «врагами государства» и «коммунистами», сфальсифицировавшими итоги выборов в пользу Байдена.

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