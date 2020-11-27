Нант, Франция, , 23:45 — REGNUM Более 3500 человек собрались во французском городе Нант, чтобы выразить свое несогласие с принятием закона о глобальной безопасности. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает Le Figaro.

Представители профсоюзов и другие неравнодушные жители города встретились в центре Нанта, чтобы принять участие в протесте против закона о глобальной безопасности, который предполагает наказание в виде штрафа в 45 тысяч за создание и распространение фотографий полицейских при исполнении.

Участники манифестации развернули плакаты с надписями «Защитим индивидуальные и коллективные свободы, нет закону о глобальной безопасности!», «Глобальная безопасность для нарушителей прав?», «Долой полицейское государство!» и «Насилие — последний оплот некомпетентности».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября нижняя палата парламента Франции, Национальное собрание, в первом чтении проголосовала за принятие закона о глобальной безопасности, предполагающего наказание за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч евро для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред». Французские журналисты считают, что закон нарушает право на свободу слова и свободу информации.