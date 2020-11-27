Бишкек, , 22:23 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали бывшего заместителя председателя киргизских спецслужб Дуйшенбека Чоткараева. Об этом сегодня, 27 ноября, заявил экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, передают киргизстанские СМИ.

По его словам, задержание Чоткараева носит политический характер и связано с намерением спецслужб оказать давление на самого Сегизбаева и помешать сбору подписей в поддержку его кандидатуры на предстоящих досрочных президентских выборах.

При этом он отметил, что Дуйшенбек Чоткараев является заместителем руководителя его предвыборного штаба.

В госкомитете нацбезопасности Киргизии сообщили, что Чоткараев «приглашен для участия в следственных действиях по уголовному делу о контрабанде золота».

Подробности произошедшего киргизские спецслужбы пообещали озвучить позже.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года. Участие в предвыборной гонке принимают 47 претендентов на высший государственный пост республики.