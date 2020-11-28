Москва, , 09:41 — REGNUM Заявление бывшего исполняющего обязанности и нынешнего кандидата в президенты Киргизии Садыра Жапарова о том, что за русским языком в республики будет сохранён статус государственного, вызвало обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Ох, и постарались в этом вопросе всякие западные «сеятели демократии» — во многих странах все популярнее становятся абсурдные псевдоосвободительские заявления. Но, раз уж так, то крайне нелогично сейчас лишать русский язык государственного статуса в Киргизии — большая часть их трудоспособного населения зарабатывают исключительно в России, так что наш язык, можно сказать, им жизненно необходим», — поделилась мнением Мария С.

По мнению ряда пользователей, своим заявлением Жапаров, по-сути, уничтожил намерение националистических групп в Киргизии лишить русский язык статуса государственного.

«Радикальные правые группы в Киргизии потерпели неудачу, поскольку инициатива запрета была отвергнута. Этот рост националистических настроений — угроза существованию продуктивного сотрудничества между нашей страной и постсоветскими государствами. И финансируется далеко из-за океана», — считает Касьян К.

По видению некоторых пользователей, подобные вопросы должны решаться внутри киргизского общества и не должны зависеть от мнения других государств.

«Такие вопросы должны решаться исключительно на внутреннем уровне страны, а не как не внешне, и не из вне, свой народ, свой язык, свои нравы и порядки, так что пускай сами решают», — написал пользователь Adamantem.

Другие указали на то, что в случае, если другие государства принимают русофобские законы, то пусть их граждане лишаются привилегий внутри Российской Федерации и отправляются на свою Родину.

«Мне понравилось предложение политолога Михеева: если в той или иной стране принимают откровенно антироссийские законы, мы немедленно высылаем всех трудовых мигрантов, прибывших из этой страны, назад к себе домой. Потому как в том числе эти мигранты и их семьи выбирают таких руководителей, которые принимают антироссийские законы. И Россия не должна оказывать содействие и трудоустраивать граждан страны с таким антироссийским руководством», — пишет Павел С.

Напомним, 27 ноября Бывший исполняющий обязанности и нынешний кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров заявил, что за русским языком в республики будет сохранён статус государственного.