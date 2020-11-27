Эн-Насирия, Ирак, 27 ноября 2020, 21:52 — REGNUM Жертвами столкновений в иракской Насирии стали трое участников антиправительственного протеста, 27 ноября сообщает агентство Reuters.
Сторонники шиитского священнослужителя Моктады ас-Садра после пятничной молитвы напали на палаточный лагерь на площади Аль-Хабуби в Насирии.
В результате столкновения, в ходе которого использовались палки и бутылки с зажигательной смесью, погибли трое человек, десятки получили ранения.
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