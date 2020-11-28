Москва, , 09:27 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что КГБ республики предоставил ему отчеты, доказывающие, что Варшава вмешивалась в ситуацию в стране и поддерживала оппозицию, вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Устал батька. Как же он устал! … Очередной повод лететь в Москву: «Владимир Владимирович, дай денег! Опять меня эти ляхи без штанов оставили». — шутит Анатолий К.

Многие комментаторы упрекнули Лукашенко о том, что он якобы делает подобные заявления с целью заручиться политической и финансовой поддержкой со стороны Российской Федерации. Люди уверены, что наибольшие проблемы белорусской ситуации были созданы руками самого Лукашенко.

«Чего не брякнешь, чтобы России долг не отдавать. У Лукаша то Россия готовит у него госпереворот и заслала наемников, то виноваты Литва, Польша и даже Голландия, то во главе провокаций стоит США и весь блок НАТО. Хотя бы один только раз сказал, что в тяжелом положении Белорусов есть его вина», — написал пользователь Константин.

Некоторые пользователи не поверили заявлению Лукашенко. По их мнению, оно носит необоснованный характер, в том числе, потому что КГБ не предоставило общественности убедительных доказательств вины Польши.

«У Президента Белоруссии самая лучшая внешняя разведка в мире, даже СВР о военных «спецсилах» НАТО, направленных против Белоруссии, еще не знает. Наверное, срочная финансовая помощь из России нужна, чтобы этим «спецсилам» НАТО противостоять», — написал Александр А.

Ряд граждан напомнил Лукашенко его недавнюю политику, направленную на разрыв отношений с Москвой и наращивание дружбы с западными государствами, в том числе и с Польшей.

«Батька, то обвиняет Польшу, то напрашивается в друзья. Батька, у тебя сейчас и на остальное один только друг», — пишет пользователь под псевдонимом «Услуги автовышки».

Напомним, 27 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что КГБ республики предоставил ему отчеты, доказывающие, что Варшава вмешивалась в ситуацию в стране и поддерживала оппозицию.