Бишкек, , 21:41 — REGNUM Американские власти приветствуют предложение кандидатов в президенты Киргизии перенести на весну 2021 года проведение референдума по вопросу о замене конституции республики на новую. Об этом сообщило посольство США.

В госдепартаменте Соединенных Штатов считают, что «у киргизского народа должно быть время, чтобы прийти к консенсусу по вопросу о том, как должна управляться их страна».

»Отложив принятие решения о конституционных изменениях, кандидаты в президенты могут сосредоточить свое внимание на стоящих перед страной серьезных проблемах, включая пандемию COVID-19, ее экономические последствия и продолжающуюся борьбу с организованной преступностью», — пояснили свою позицию по этому вопросу власти США.

Также американское диппредставительство отметило, что партнеры Киргизии готовы предложить помощь в проведении референдума, если будет соответствующая просьба со стороны новых киргизских властей.

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии вынесли на общественное обсуждение проект новой конституции, инициированный группой из 80 депутатов республиканского парламента. Референдум по смене Основного закона планируют провести одновременно с досрочными президентскими выборами — 10 января 2021 года.