Москва, , 09:22 — REGNUM Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что высказывание избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских военных из Приднестровья подрывает усилия по мирному урегулированию, вызвало реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Было понятно, что с приходом к власти в Молдавии нового Президента Майи Санду, ориентированной на Запад, власти Молдавии будут требовать вывода российских миротворцев с территории Приднестровья. Конфликт, который там возник в 90-х, привел к кровопролитию, боевым действиям и гибели мирных граждан и военных. Россия, подписав с прежним руководством Молдавии при участием уполномоченных лиц Приднестровья Соглашение о мирном урегулировании процесса, с помощью российской ОГРВ остановила кровопролитие и восстановила в регионе мир, где хранится часть запасов оружия и боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из стран бывшего Варшавского договора», — написал Александр А.

Многие комментаторы отметили тот факт, что Приднестровье уже давно живёт своей независимой жизнью, и подобные идеи должны обсуждаться с руководством данного региона и ему, в конечном счёте, решать, выводить российских миротворцев со своей территории или нет.

«Господам из Молдовы или Молдавии пора признать тот факт, что Приднестровье давно не-за-ви-си-мое Государство от господ из Румынии и Молдовы. И какие там войска — решать не им. Это дело Приднестровья. А то что в Европу Молдову без Приднестровья не берут, то тут уж Приднестровье не колышет», — пишет пользователь S.V.

Другие обратили внимание на то, что Приднестровье до сих пор признано лишь Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом. Россия за всё время с момента объявление независимости региона так официально и не признала данное государство.

«У меня пара вопросов. А Приднестровье кем признано? Если нет, то кому эта территория принадлежит де-юре? Ну и если де-юре, Приднестровье — это часть Молдавии, то как наши могут осуждать президента Молдовы, за то, что она требует чужие войска покинуть территорию своей страны», — пишет пользователь Виталий.

Напомним, 27 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что высказывание избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских военных из Приднестровья подрывает усилия по мирному урегулированию.