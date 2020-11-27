Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден займет пост президента США только если докажет подлинность голосов избирателей, собранных им на выборах, заявил 27 ноября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Байден может войти в Белый дом в качестве президента только если докажет, что его абсурдные 80 млн голосов не были собраны мошенническим или незаконным способом», — написал Трамп.

По его словам, уже вскрыто массовое мошенничество с подсчетом голосов «в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки».

Как сообщало ИА REGNUM, голосование коллегий выборщиков во всех штатах США должно завершиться 14 декабря.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победитель выборов до сих пор официально не объявлен.

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