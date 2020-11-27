Париж, , 23:44 — REGNUM Во Франции участника движения «желтых жилетов» приговорили к 1,5 годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч евро за попытку «протаранить» погрузчиком здание официального представительства правительства Франции. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает France Info.

Как уточняют журналисты, 25-летний осужденный был приговорен к 1,5 годам лишения свободы, из которых 9 месяцев — без права на условно-досрочное освобождение. Сторонник «желтых жилетов» признал свою вину, и теперь он должен возместить государству 100 тысяч евро за материальный ущерб, нанесенный министерству и некоторым другим историческим зданиям Парижа.

Напомним, согласно опросу, проведенному французским Национальным институтом статистики и экономических исследований (Insee) и опубликованному в четверг, 26 ноября, ожидания жителей Франции от будущего стали менее оптимистичными, чем во время пика демонстраций движения «желтых жилетов» в декабре 2018 года.

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