Москва, , 09:16 — REGNUM Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он покинет Белый дом только если выборщики проголосуют за кандидата в президенты Джозефа Байдена, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Когда Байден придет к власти, то было бы неплохо, чтобы он проверил весь бизнес и прочую деятельность Трампа. Если Трамп где-то нарушил закон, то суд с максимальным сроком приговора. «Когда враг не сдается, то после победы ему воздают по заслугам», — пишет пользователь под псевдонимом «Красноармеец РККА».

По видению ряда пользователей, Трамп стремится установить справедливость в голосовании за президента США. Граждане уверены, что данный политик не собирается узурпировать власть и в случае, если народ Америки отдал голоса за Байдена, он точно покинет свой пост.

«Его задача — не допустить неприемлемого для себя голосования выборщиков в соответствии с озвученными отдельными штатами итогами. Он будет добиваться или их пересмотра с изменением представительства выборщиков, либо полного отказа от данной процедуры в пользу голосования по штатам. Если же помешать процессу не получится — он уйдет», — считает пользователь BlAr.

Некоторые комментаторы отметили, что Трамп стал вести себя более разумно и без одиозных заявлений. Граждане считают, что таким образом он пытается усыпить бдительность демократов и нанести неожиданный удар.

«Странно Трамп … затих. Свиду и не сопротивляется вроде, и Путин молчит, не поздравляет. Одно из двух: либо Доня сливается, либо попахивает многоходовочкой ВВП. Джо вовсю празднует, шампанское пьёт да портфели раздаёт, расслабился … но 14 декабря», — написал пользователь под псевдонимом «Звуки Бах!»,

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что у Трампа попросту не остаётся вариантов остаться на своём посту, если голоса выборщиков отойдут Байдену.

«Странная постановка вопроса. Если за Байдена проголосуют выборщики, Трампу придётся уйти, это абсолютно без вариантов», — пишет Le Petit chaton roux.

Напомним, 27 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что покинет Белый дом только если выборщики проголосуют за кандидата в президенты Джозефа Байдена.