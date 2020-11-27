Париж, , 23:44 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс, заявил, что специальная комиссия, созданная правительством страны для переработки статьи 24 закона о глобальной безопасности, не будет в одиночку переписывать документ. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает Le Figaro.

После обращения председателей палат французского парламента, Национального собрания и Сената, Ришара Ферранаи Жерара Ларше глава правительства уточнил, что комиссия не будет ответственной за финальный текст статьи закона.

«Перерабатывать законы может только парламент… комиссия лишь сформулирует юридические и процессуальные предложения», — говорится в заявлении Кастекса. Чтобы смягчить атмосферу вокруг своей инициативы, он также встретится с представителями фракций политических партий в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, председатели палат французского парламентавыступили против предложения премьер-министра странысоздать специальную комиссию для изменения статьи 24 закона о глобальной безопасности.

В ходе телефонной беседы Ферран и Ларше выразили главе правительства свое «живое возмущение» и«несогласие»с его инициативой, поскольку она представляет «угрозу миссии парламента» и«разделению властей».